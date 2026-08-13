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Maisons avec jardin à vendre en Jeziaryscanski sielski Saviet, Bélarus

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1 propriété total trouvé
Maison dans Jeziarysca, Bélarus
Maison
Jeziarysca, Bélarus
Surface 49 m²
Maison à vendre dans la ville d'Ezerishch (district de Gorodok dans la région de Vitebsk), p…
$4,800
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Caractéristiques des propriétés en Jeziaryscanski sielski Saviet, Bélarus

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