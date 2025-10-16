Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Dzyarzhynsk District
  4. Location longue durée
  5. Fabrication

Loyer mensuel de locaux industriels en Dzyarzhynsk District, Bélarus

Stankauski sielski Saviet
3
Fabrication Supprimer
Tout effacer
3 propriétés total trouvé
Fabrication 694 m² dans Stankava, Bélarus
Fabrication 694 m²
Stankava, Bélarus
Nombre de pièces 20
Surface 694 m²
Sol 1/1
Louer un entrepôt pour la production ou le stockage jusqu'à 694 m2 à l'adresse: Stankovo (30…
$2,084
par mois
Laisser une demande
Fabrication 1 174 m² dans Stankauski sielski Saviet, Bélarus
Fabrication 1 174 m²
Stankauski sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 3
Surface 1 174 m²
Sol 1/1
La base est louée. L'objectif est multifonctionnel. Location des locaux 1174 m2. accès …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Fabrication 1 174 m² dans Stankauski sielski Saviet, Bélarus
Fabrication 1 174 m²
Stankauski sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 3
Surface 1 174 m²
Sol 1/1
La base est louée. L'objectif est multifonctionnel. Location des locaux 1174 m2. accès …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Realting.com
Aller