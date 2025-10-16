Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de propriétés commerciales en Dzyarzhynsk District, Bélarus

Stankauski sielski Saviet
8
Dziarjynsk
3
14 propriétés total trouvé
Entrepôt 750 m² dans Fanipal, Bélarus
Entrepôt 750 m²
Fanipal, Bélarus
Nombre de pièces 1
Surface 750 m²
Sol 1
Nouvel entrepôt à Fanipol, Zavodskaya str. 41 D La superficie totale est de 750 mètres carr…
Prix ​​sur demande
Fabrication 694 m² dans Stankava, Bélarus
Fabrication 694 m²
Stankava, Bélarus
Nombre de pièces 20
Surface 694 m²
Sol 1/1
Louer un entrepôt pour la production ou le stockage jusqu'à 694 m2 à l'adresse: Stankovo (30…
$2,084
par mois
Entrepôt 200 m² dans Dvorysca, Bélarus
Entrepôt 200 m²
Dvorysca, Bélarus
Surface 200 m²
Sol 1/1
Pour la location / la vente d'un entrepôt, la production, entrepôt non chauffé à partir de p…
Prix ​​sur demande
Restaurant 206 m² dans Dziarjynsk, Bélarus
Restaurant 206 m²
Dziarjynsk, Bélarus
Surface 206 m²
Nombre d'étages 6
We bring to your attention the opening of the first in Dzerzhinsk Food Kort, located on the …
$2,472
par mois
Торговые помещения 35 м2- 220 м2 в г. Дзержинск dans Dziarjynsk, Bélarus
Торговые помещения 35 м2- 220 м2 в г. Дзержинск
Dziarjynsk, Bélarus
Nombre de pièces 3
Surface 220 m²
Nombre d'étages 1
Предлагаем Вашему внимание торговые помещения площадью от 35 м2 до 220 м2, в ТЦ «Мокаопт»…
$14
par mois
Офисные помещения 11,3 м2 - 139,9 м2 в г. Дзержинск dans Dziarjynsk, Bélarus
Офисные помещения 11,3 м2 - 139,9 м2 в г. Дзержинск
Dziarjynsk, Bélarus
Nombre de salles de bains 1
Surface 140 m²
Nombre d'étages 4
Предлагаем Вашему внимание офисные помещения площадью от 11,3 м2 до 139,9 м2 в ТЦ «Мокаопт»,…
$5
par mois
Propriété commerciale 1 174 m² dans Stankauski sielski Saviet, Bélarus
Propriété commerciale 1 174 m²
Stankauski sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 3
Surface 1 174 m²
Sol 1/1
La base est louée. Le but est multifonctionnel.
Prix ​​sur demande
Fabrication 1 174 m² dans Stankauski sielski Saviet, Bélarus
Fabrication 1 174 m²
Stankauski sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 3
Surface 1 174 m²
Sol 1/1
La base est louée. L'objectif est multifonctionnel. Location des locaux 1174 m2. accès …
Prix ​​sur demande
Entrepôt 30 m² dans Stankava, Bélarus
Entrepôt 30 m²
Stankava, Bélarus
Nombre de pièces 1
Surface 30 m²
Sol 1/1
Location d'entrepôt 30m2, s/s Stankovsky Nous offrons une location à long terme d'un contene…
$50
par mois
Propriété commerciale 30 m² dans Stankava, Bélarus
Propriété commerciale 30 m²
Stankava, Bélarus
Nombre de pièces 1
Surface 30 m²
Sol 1/1
Location d'entrepôt 30m2, s/s Stankovsky Nous offrons une location à long terme d'un contene…
$50
par mois
Entrepôt 630 m² dans Stankauski sielski Saviet, Bélarus
Entrepôt 630 m²
Stankauski sielski Saviet, Bélarus
Surface 630 m²
Sol 1/1
Location d ' entrepôtsAdresse: région de Minsk, district de Dzerjinsky, Stankovskiy s/s, Sta…
Prix ​​sur demande
Entrepôt 1 411 m² dans Fanipalski sielski Saviet, Bélarus
Entrepôt 1 411 m²
Fanipalski sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 5
Surface 1 411 m²
Nombre d'étages 1
We bring to your attention a warehouse located at the address: Minsk region, Dzerzhinsky dis…
$6
par mois
Fabrication 1 174 m² dans Stankauski sielski Saviet, Bélarus
Fabrication 1 174 m²
Stankauski sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 3
Surface 1 174 m²
Sol 1/1
La base est louée. L'objectif est multifonctionnel. Location des locaux 1174 m2. accès …
Prix ​​sur demande
