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Loyer mensuel de Maisons en Dziescanski sielski Saviet, Bélarus

1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Dziescanski sielski Saviet, Bélarus
Maison 3 chambres
Dziescanski sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 3
Surface 120 m²
Nombre d'étages 1
Un gîte confortable dans pittoresque Riabinivka est loué, situé à seulement 32 km de la rout…
$1,200
par mois
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