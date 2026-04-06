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Appartements à vendre en Dzieraunouski sielski Saviet, Bélarus

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Appartement 4 chambres dans Dzieraunaja, Bélarus
Appartement 4 chambres
Dzieraunaja, Bélarus
Nombre de pièces 4
Surface 110 m²
Sol 2/2
Nous offrons une occasion unique d'acheter une maison légalement décorée comme un appartemen…
$13,000
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Caractéristiques des propriétés en Dzieraunouski sielski Saviet, Bélarus

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