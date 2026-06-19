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Appartements à vendre en Dzieraunianski sielski Saviet, Bélarus

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2 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Dzieraunianski sielski Saviet, Bélarus
Appartement 2 chambres
Dzieraunianski sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 2
Surface 53 m²
Sol 1/3
A vendre appartement de deux chambres à l'adresse: Région de Minsk, district de Stolbtsovsky…
$30,271
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Appartement 2 chambres dans Dzieraunianski sielski Saviet, Bélarus
Appartement 2 chambres
Dzieraunianski sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 2
Surface 48 m²
Sol 1/2
Adresse: quartier de Stolbtsovo, ag. Village, rue Naberezhnaya, 7 Nombre de chambres 2, y co…
$31,462
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Caractéristiques des propriétés en Dzieraunianski sielski Saviet, Bélarus

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