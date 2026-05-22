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Chalets Piscine à vendre en Dziarzynski sielski Saviet, Bélarus

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1 propriété total trouvé
Chalet dans Dziarzynski sielski Saviet, Bélarus
Chalet
Dziarzynski sielski Saviet, Bélarus
Surface 291 m²
Gîte spacieux à vendre dans le village pittoresque de Malinovka, à 35 kilomètres de Minsk et…
$130,000
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Caractéristiques des propriétés en Dziarzynski sielski Saviet, Bélarus

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