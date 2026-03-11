Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Entrepôts à vendre en Dziarzynski sielski Saviet, Bélarus

Entrepôt 485 m² dans Dziarzynski sielski Saviet, Bélarus
Entrepôt 485 m²
Dziarzynski sielski Saviet, Bélarus
Surface 485 m²
Sol 1/1
Vente d'entrepôt, production DzerjinskAdresse: Dzerjinsk, rue Fominykh, 56G-2Superficie : 48…
$240,000
Entrepôt 224 m² dans Dziarzynski sielski Saviet, Bélarus
Entrepôt 224 m²
Dziarzynski sielski Saviet, Bélarus
Surface 224 m²
Sol 1
Vente d'entrepôt chaud, production DzerjinskAdresse : Dzerjinsk, rue Fominykh, 56/2-1Superfi…
$120,000
Entrepôt 261 m² dans Dziarzynski sielski Saviet, Bélarus
Entrepôt 261 m²
Dziarzynski sielski Saviet, Bélarus
Surface 261 m²
Sol 1
Vente d'entrepôt, production DzerjinskAdresse: Dzerjinsk, rue Fominykh, 56G-2Superficie : 26…
$120,000
