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Bureaux à vendre en Dziamidavicki sielski Saviet, Bélarus

propriété commerciale
4
1 propriété total trouvé
Bureau 326 m² dans Dziamidavicki sielski Saviet, Bélarus
Bureau 326 m²
Dziamidavicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 326 m²
Nombre d'étages 2
Vente d'entrepôt, production DvorouchcheAdresse: région de Minsk, district de Dzerjinsky, pa…
$150,000
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