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Bâtiments de fabrication en Dziamidavicki sielski Saviet, Bélarus

propriété commerciale
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1 propriété total trouvé
Fabrication 326 m² dans Dziamidavicki sielski Saviet, Bélarus
Fabrication 326 m²
Dziamidavicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 326 m²
Nombre d'étages 2
Vente de production DvorishcheAdresse: région de Minsk, district de Dzerjinsky, par exemple …
$150,000
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