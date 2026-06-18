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Chalets avec garage à vendre en Dukorski sielski Saviet, Bélarus

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1 propriété total trouvé
Chalet dans Dukora, Bélarus
Chalet
Dukora, Bélarus
Surface 76 m²
Une maison construite pour elle-même. Extreme section 21,5 acres en ag. Dukora près de la ri…
$121,684
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Caractéristiques des propriétés en Dukorski sielski Saviet, Bélarus

avec Jardin
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