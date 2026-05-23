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Bâtiments de fabrication en Dukorski sielski Saviet, Bélarus

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Fabrication 2 311 m² dans Dukorski sielski Saviet, Bélarus
Fabrication 2 311 m²
Dukorski sielski Saviet, Bélarus
Surface 2 311 m²
Sol 1/2
Nous vous proposons d'acheter un immeuble avec un terrain situé à l'adresse: Région de Minsk…
$897,304
T.V.A.
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