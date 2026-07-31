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Bâtiments de fabrication en Dubrovienski sielski Saviet, Bélarus

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2 propriétés total trouvé
Fabrication 805 m² dans Dubrounia, Bélarus
Fabrication 805 m²
Dubrounia, Bélarus
Surface 805 m²
Nombre d'étages 2
A vendre bâtiment administratif et économique à 11 km de Lida, à Sterkovo. Le bâtiment est d…
$223,652
T.V.A.
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Fabrication 3 526 m² dans Dubrovienski sielski Saviet, Bélarus
Fabrication 3 526 m²
Dubrovienski sielski Saviet, Bélarus
Surface 3 526 m²
Un complexe multifonctionnel de production et d'entreposage est vendu, y compris un complexe…
$497,717
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