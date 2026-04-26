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Maisons à vendre en Drahicynski sielski Saviet, Bélarus

1 propriété total trouvé
Maison dans Nahorje, Bélarus
Maison
Nahorje, Bélarus
Surface 60 m²
A vendre maison résidentielle confortable, 1972 p. Situé dans le D. Nagorje, quartier Drogic…
$13,000
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Caractéristiques des propriétés en Drahicynski sielski Saviet, Bélarus

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