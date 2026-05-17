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Maisons Piscine à vendre en Domzarycki sielski Saviet, Bélarus

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1 propriété total trouvé
Maison dans Domzarycki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Domzarycki sielski Saviet, Bélarus
Surface 238 m²
Une maison de campagne unique (maison) sur la rive du canal Berezinsky est à vendre dans un …
$55,000
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Caractéristiques des propriétés en Domzarycki sielski Saviet, Bélarus

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