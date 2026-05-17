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Maisons avec jardin à vendre en Domzarycki sielski Saviet, Bélarus

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1 propriété total trouvé
Maison dans Domzarycki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Domzarycki sielski Saviet, Bélarus
Surface 80 m²
Un objet unique à vendre: 2 cabines en bois frais avec bain et gazebo sur le territoire de l…
$160,000
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Caractéristiques des propriétés en Domzarycki sielski Saviet, Bélarus

avec Garage
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