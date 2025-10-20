Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Chalets avec terrasse à vendre en Dokshytsy District, Bélarus

1 propriété total trouvé
Chalet 8 chambres dans Biahomlski sielski Saviet, Bélarus
Chalet 8 chambres
Biahomlski sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 8
Surface 609 m²
Nombre d'étages 3
Prix ​​sur demande
Agence
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Langues
English, Русский
