Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Dobrush District
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Garage

Maisons avec garage à vendre en Dobrush District, Bélarus

1 propriété total trouvé
Maison dans Dobrouch, Bélarus
Maison
Dobrouch, Bélarus
Surface 84 m²
$15,000
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Dobrush District, Bélarus

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller