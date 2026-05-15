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Restaurants à vendre en Damacauski sielski Saviet, Bélarus

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Restaurant 246 m² dans Damacauski sielski Saviet, Bélarus
Restaurant 246 m²
Damacauski sielski Saviet, Bélarus
Surface 246 m²
Sol 1/1
Bâtiment de café dans la propriété à Gp. Domachevo quartier Brest d'une superficie totale de…
$170,000
T.V.A.
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