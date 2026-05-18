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Propriétées résidentielles avec garage à vendre en Dabryniouski sielski Saviet, Bélarus

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maisons
15
3 propriétés total trouvé
dans Dabryniouski sielski Saviet, Bélarus
Dabryniouski sielski Saviet, Bélarus
Surface 55 m²
A vendre 1⁄2 part de la maison à Boroviki. Le terrain de 25 acres est clôturé. A proximité s…
$15,000
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Maison dans Dabryniouski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Dabryniouski sielski Saviet, Bélarus
Surface 203 m²
Nous portons à votre attention une magnifique maison de deux niveaux à Boroviki, district de…
$160,000
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Maison 3 chambres dans Dabryniouski sielski Saviet, Bélarus
Maison 3 chambres
Dabryniouski sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 158 m²
Nombre d'étages 2
Vente urgente d'une maison dans le village pittoresque d'UzrecheeA vendre maison d'un étage …
$150,000
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AdriastarAdriastar
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Caractéristiques des propriétés en Dabryniouski sielski Saviet, Bélarus

avec Jardin
avec Terrasse
Bon marché
Luxe
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