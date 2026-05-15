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Chalets avec jardin à vendre en Ciurliouski sielski Saviet, Bélarus

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1 propriété total trouvé
Chalet dans Nasilava, Bélarus
Chalet
Nasilava, Bélarus
Surface 211 m²
Belle maison avec des réparations de haute qualité, près de Molodechno. Il est possible d'éc…
$153,000
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Caractéristiques des propriétés en Ciurliouski sielski Saviet, Bélarus

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