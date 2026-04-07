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Chalets avec garage à vendre en Chidrynski sielski Saviet, Bélarus

1 propriété total trouvé
Chalet dans Chidrynski sielski Saviet, Bélarus
Chalet
Chidrynski sielski Saviet, Bélarus
Surface 142 m²
Offert à la vente une maison résidentielle moderne dans la banlieue de Kobryn (Peski 1). La …
$185,000
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Caractéristiques des propriétés en Chidrynski sielski Saviet, Bélarus

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