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Magasins à vendre en Tchervien, Bélarus

propriété commerciale
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Boutique 792 m² dans Tchervien, Bélarus
Boutique 792 m²
Tchervien, Bélarus
Surface 792 m²
Sol 1/1
Vente d'entrepôt, de bureaux, de locaux commerciaux à ChervenAdresse: Cherven, rue Sovetskay…
$198,100
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Boutique 1 026 m² dans Tchervien, Bélarus
Boutique 1 026 m²
Tchervien, Bélarus
Surface 1 026 m²
Sol 1/1
Vente de magasin, entrepôt WormAdresse: Cherven, Minskaya St. 2Superficie : 1 026,2 m2En ven…
$600,000
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