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Propriétées résidentielles avec jardin à vendre en Chervyen District, Bélarus

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Smilavicki sielski Saviet
11
Valievacski sielski Saviet
6
Klinocki sielski Saviet
11
Liadski sielski Saviet
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10 propriétés total trouvé
dans Smilavitchy, Bélarus
Smilavitchy, Bélarus
Surface 70 m²
A vendre la moitié de la maison à Smilivichi, direction Mogilev. Actuellement, la maison est…
$23,037
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Chalet dans Smilavicki sielski Saviet, Bélarus
Chalet
Smilavicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 339 m²
Chalet moderne 2001 avec un terrain de 28 acres ❤️ Spacieux chalet de deux niveaux pour 6 pi…
$188,108
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Agence
Центр международной недвижимости Моя 7Я
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English, Русский
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Maison dans Nataljeusk, Bélarus
Maison
Nataljeusk, Bélarus
Surface 142 m²
Maison 2020 avec spacieux et lumineux 3 pièces (16,9 m2, 17,6 m2, 15,9 m2), un grand salon (…
$265,000
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OkeaskOkeask
Maison dans Kalodziezski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Kalodziezski sielski Saviet, Bélarus
Surface 50 m²
Changeons une maison pour une chambre à Minsk !Pas seulement ta maison, ta famille ! Maison …
$19,717
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Maison dans Valievacski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Valievacski sielski Saviet, Bélarus
Surface 103 m²
Il s'agit d'un groupe de personnes qui ont participé à l'enquête. Le Royaume d'Espagne est d…
$39,500
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Maison dans Rudnianski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Rudnianski sielski Saviet, Bélarus
Surface 196 m²
A vendre fiable, spacieux et entièrement prêt à vivre maison dans le quartier de Cherven. Il…
$68,837
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TekceTekce
Maison dans Valievacski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Valievacski sielski Saviet, Bélarus
Surface 68 m²
Grand terrain pittoresque de 73 hectares ❤️ Maison en bois sur un immense terrain (73 acres)…
$33,000
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Agence
Центр международной недвижимости Моя 7Я
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Maison dans Tchervien, Bélarus
Maison
Tchervien, Bélarus
Surface 127 m²
Spacieuse, confortable et confortable maison à vendre dans la ville de Cherven, à seulement …
$115,000
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Maison dans Smilavitchy, Bélarus
Maison
Smilavitchy, Bélarus
Surface 62 m²
Une maison en bois est à vendre à GP. Smilovichi, direction Mogilev, à 23 km du MKAD.Votre p…
$35,005
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Maison dans Valievacski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Valievacski sielski Saviet, Bélarus
Surface 49 m²
Gîte confortable à vendre dans un endroit pittoresque, à 40 km. de la Ring Road de Moscou, d…
$17,900
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Caractéristiques des propriétés en Chervyen District, Bélarus

avec Garage
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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