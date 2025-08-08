Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Chazouski sielski Saviet
  4. Résidentiel
  5. Chalet
  6. Garage

Chalets avec garage à vendre en Chazouski sielski Saviet, Bélarus

1 propriété total trouvé
Chalet dans Rahazy, Bélarus
Chalet
Rahazy, Bélarus
Surface 347 m²
Élégant chalet moderne dans un quartier prestigieux! ❤️ A vendre un chalet moderne haut de g…
$220,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Langues
English, Русский
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Chazouski sielski Saviet, Bélarus

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller