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Chalets Piscine à vendre en Chaciezynski sielski Saviet, Bélarus

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1 propriété total trouvé
Chalet dans Chaciezyna, Bélarus
Chalet
Chaciezyna, Bélarus
Surface 630 m²
$810,217
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Caractéristiques des propriétés en Chaciezynski sielski Saviet, Bélarus

avec Garage
avec Jardin
Bon marché
Luxe
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