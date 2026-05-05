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Maisons avec jardin à vendre en Chashniki District, Bélarus

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2 propriétés total trouvé
Chalet dans Lukomlski sielski Saviet, Bélarus
Chalet
Lukomlski sielski Saviet, Bélarus
Surface 406 m²
A vendre est un excellent chalet sur la rive du lac à Abuzerye, à 12 km de la ville de Novol…
$195,000
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Maison dans Novazaranski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Novazaranski sielski Saviet, Bélarus
Surface 25 m²
La maison est à 100 mètres de la rivière Tsitryanka, qui coule dans le lac Lukomskoye. Lieu …
$10,000
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Caractéristiques des propriétés en Chashniki District, Bélarus

avec Garage
Bon marché
Luxe
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