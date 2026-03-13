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Immobilier commercial en Bychaw District, Bélarus

1 propriété total trouvé
Propriété commerciale 1 636 m² dans Jamnicki sielski Saviet, Bélarus
Propriété commerciale 1 636 m²
Jamnicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 1 636 m²
Sol 1/2
Centre de loisirs "Flowing" - un projet d'investissement prêt à l'emploi dans l'emplacement …
$250,000
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