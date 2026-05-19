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Appartements à vendre en Bouda-Kachaliova, Bélarus

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Appartement 2 chambres dans Bouda-Kachaliova, Bélarus
Appartement 2 chambres
Bouda-Kachaliova, Bélarus
Nombre de pièces 2
Surface 51 m²
Sol 1/5
En vente un appartement spacieux de deux pièces. Maison de panneau construite en 1983. L'app…
$29,000
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