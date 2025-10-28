Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Brest District
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville

Maisons de ville à vendre en Brest District, Bélarus

Maison de ville Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Maison de ville dans Telminski sielski Saviet, Bélarus
Maison de ville
Telminski sielski Saviet, Bélarus
Surface 196 m²
Terrain 9042. Appartement à vendre 196 m2 dans maison double près de BrestRegardez la photo,…
$109,000
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Brest District, Bélarus

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller