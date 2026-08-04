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Maisons avec jardin à vendre en Bobr, Bélarus

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1 propriété total trouvé
Maison dans Bobr, Bélarus
Maison
Bobr, Bélarus
Surface 70 m²
Maison de briques dans un bel endroit pour se détendre et remplir l'énergie de la nature, pr…
$25,983
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