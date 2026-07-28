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Appartements à vendre en Bluzski sielski Saviet, Bélarus

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Appartement 3 chambres dans Bluzski sielski Saviet, Bélarus
Appartement 3 chambres
Bluzski sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 3
Surface 52 m²
Sol 1/2
Appartement en 2 niveaux de 51.9 / 42.4 / 7.7 m2 avec une grande salle de rangement et véran…
$6,770
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Caractéristiques des propriétés en Bluzski sielski Saviet, Bélarus

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