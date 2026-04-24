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Appartements à vendre en Bialarucki sielski Saviet, Bélarus

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Appartement dans Bialarucki sielski Saviet, Bélarus
Appartement
Bialarucki sielski Saviet, Bélarus
Surface 52 m²
A vendre est un grand appartement de deux chambres dans le village de Semkovo, 19 km de Mins…
$39,500
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Caractéristiques des propriétés en Bialarucki sielski Saviet, Bélarus

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