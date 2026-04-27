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Chalets à vendre en Barscouski sielski Saviet, Bélarus

1 propriété total trouvé
Chalet dans Barscouski sielski Saviet, Bélarus
Chalet
Barscouski sielski Saviet, Bélarus
Surface 420 m²
Il est proposé d'acheter le domaine Agro en exploitation "Golden stream" Le domaine est situ…
$390,265
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Caractéristiques des propriétés en Barscouski sielski Saviet, Bélarus

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