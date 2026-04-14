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Loyer mensuel de Maisons en Baraulianski sielski Saviet, Bélarus

3 propriétés total trouvé
Maison 5 chambres dans Sonyechny, Bélarus
Maison 5 chambres
Sonyechny, Bélarus
Nombre de pièces 5
Surface 144 m²
Nombre d'étages 3
Une maison de ville moderne est louée dans la banlieue la plus proche de Minsk, à seulement …
$1,800
par mois
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Maison 3 chambres dans Sonyechny, Bélarus
Maison 3 chambres
Sonyechny, Bélarus
Nombre de pièces 3
Surface 130 m²
Nombre d'étages 2
Ville du chalet Solnechny est situé dans une banlieue pittoresque de Minsk, dans le village …
$2,000
par mois
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Chalet 7 chambres dans Valiarjanava, Bélarus
Chalet 7 chambres
Valiarjanava, Bélarus
Nombre de pièces 7
Chambres 7
Surface 391 m²
Sol 2/2
The unique location is only 4 km from the Moscow Ring Road in the Logoi direction. You get t…
$5,000
par mois
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