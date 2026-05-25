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Entreprise à vendre en Baraulianski sielski Saviet, Bélarus

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Entreprise établie 2 273 m² dans Valiarjanava, Bélarus
Entreprise établie 2 273 m²
Valiarjanava, Bélarus
Surface 2 273 m²
Sol 2/4
Terrains de tennis à vendre à ValerianovoAdresse: District de Minsk, Borovlyansky S/S, Valer…
$3,41M
T.V.A.
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