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Maisons Piscine à vendre en Baranavitchy, Bélarus

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1 propriété total trouvé
Maison dans Baranavitchy, Bélarus
Maison
Baranavitchy, Bélarus
Surface 307 m²
A vendre une très belle et spacieuse maison dans un endroit calme et confortable, avec toute…
$216,784
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Caractéristiques des propriétés en Baranavitchy, Bélarus

avec Garage
avec Jardin
Bon marché
Luxe
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