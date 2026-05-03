Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Baranavitchy
  4. Résidentiel
  5. Jardin

Propriétées résidentielles avec jardin à vendre en Baranavitchy, Bélarus

;
appartements
23
maisons
18
1 propriété total trouvé
dans Baranavitchy, Bélarus
Baranavitchy, Bélarus
Surface 46 m²
Une partie de la maison (a le statut d'appartement) 2025 p.m.! Les communications sont toute…
$51,000
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Baranavitchy, Bélarus

avec Garage
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller