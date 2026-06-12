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Chalets avec garage à vendre en Baranavichy District, Bélarus

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1 propriété total trouvé
Chalet dans Milavidy, Bélarus
Chalet
Milavidy, Bélarus
Surface 127 m²
Gîte de deux étages au centre de l'agro-ville de Milovida - le confort de la vie urbaine par…
$25,000
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Caractéristiques des propriétés en Baranavichy District, Bélarus

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