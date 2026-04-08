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Chalets à vendre en Babovicki sielski Saviet, Bélarus

1 propriété total trouvé
Chalet dans Babovicy, Bélarus
Chalet
Babovicy, Bélarus
Surface 160 m²
Spacieuse maison confortable dans un endroit écologique! A vendre une maison confortable et …
$157,000
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Caractéristiques des propriétés en Babovicki sielski Saviet, Bélarus

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