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Maisons Piscine à vendre en Aziorski sielski Saviet, Bélarus

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1 propriété total trouvé
Maison dans Aziory, Bélarus
Maison
Aziory, Bélarus
Surface 170 m²
Grande maison de 2 étages à vendre en ag. Ozery, Roshchenki str. A distance de marche toutes…
$136,111
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Caractéristiques des propriétés en Aziorski sielski Saviet, Bélarus

avec Garage
avec Jardin
Bon marché
Luxe
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