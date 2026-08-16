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Propriétées résidentielles avec jardin à vendre en Aziorski sielski Saviet, Bélarus

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maisons
5
1 propriété total trouvé
dans Aziory, Bélarus
Aziory, Bélarus
Surface 27 m²
En vente demi-maison - appartement isolé de 2 pièces dans la rue. Neuf au milieu de l'âge. L…
$19,147
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Caractéristiques des propriétés en Aziorski sielski Saviet, Bélarus

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