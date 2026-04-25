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Magasins à vendre en Astrosycki sielski Saviet, Bélarus

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Boutique 119 m² dans Astrosycy, Bélarus
Boutique 119 m²
Astrosycy, Bélarus
Surface 119 m²
Sol 1/1
Nous vous proposons à la vente un bâtiment (NZKS) pour le placement d'un magasin ou d'un caf…
$85,000
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