Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Astravyets District
  4. Résidentiel
  5. Chalet

Chalets à vendre en Astravyets District, Bélarus

1 propriété total trouvé
Chalet dans Astraviets, Bélarus
Chalet
Astraviets, Bélarus
Surface 913 m²
Maison à Ostrovets avec 5 appartements et prêt restaurant affaires ❤️Nous offrons un complex…
$940,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Langues
English, Русский
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Astravyets District, Bélarus

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller