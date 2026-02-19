Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Astravyets District
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Astravyets District, Bélarus

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Astraviets, Bélarus
Appartement 2 chambres
Astraviets, Bélarus
Nombre de pièces 2
Surface 60 m²
Sol 2/5
Nouvelle construction à Ostrovets au prix du développeur ❤️ Livraison de la maison en octobr…
$57,100
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Langues
English, Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Astravyets District, Bélarus

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller