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Loyer mensuel de propriétés commerciales en Astrashitskagaradokski rural council, Bélarus

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Propriété commerciale 78 m² dans Astrashycki Haradok, Bélarus
Propriété commerciale 78 m²
Astrashycki Haradok, Bélarus
Nombre de pièces 2
Surface 78 m²
Sol 1/2
Une chambre multifonctionnelle est louée. Convient à la fois bureau et magasin, salon, etc. …
$367
par mois
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