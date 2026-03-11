Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Bélarus
  3. Asipovichy District
  4. Commercial

Immobilier commercial en Asipovichy District, Bélarus

2 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 9 999 m² dans Jalizauski sielski Saviet, Bélarus
Propriété commerciale 9 999 m²
Jalizauski sielski Saviet, Bélarus
Surface 9 999 m²
Nombre d'étages 4
Vente de la productionAdresse: région de Mogilev, district d'Osipovichi, RP Elizovo, Kalinin…
$977,000
T.V.A.
Laisser une demande
Boutique 34 m² dans Assipovitchy, Bélarus
Boutique 34 m²
Assipovitchy, Bélarus
Nombre de pièces 1
Surface 34 m²
Sol 1/1
Vente du pavillon commercial. situé dans la zone de FOK "Muscul", la zone de BAM. Osipovichi…
$17,900
Laisser une demande
