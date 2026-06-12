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Maisons avec garage à vendre en Asipavicki sielski Saviet, Bélarus

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1 propriété total trouvé
Maison dans Barancy, Bélarus
Maison
Barancy, Bélarus
Surface 64 m²
Maison pour le dacha ou pour vivre toute l'année avec un terrain de 25 cents! ❤️Maison en bo…
$11,900
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Caractéristiques des propriétés en Asipavicki sielski Saviet, Bélarus

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