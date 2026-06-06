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Maisons à vendre en Achmiany, Bélarus

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4 propriétés total trouvé
Maison dans Achmiany, Bélarus
Maison
Achmiany, Bélarus
Surface 91 m²
Pas seulement une maison, mais le début d'une nouvelle page. Soleil, ciel, sérénité ! Maison…
$26,526
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Maison dans Achmiany, Bélarus
Maison
Achmiany, Bélarus
Surface 91 m²
Pas seulement une maison, mais le début d'une nouvelle page. Soleil, ciel, sérénité ! Maison…
$26,526
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Chalet dans Achmiany, Bélarus
Chalet
Achmiany, Bélarus
Surface 158 m²
Sur un terrain bien entretenu d'une superficie de 0,25 hectares, il y a une maison de type m…
$129,000
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International Property AlertInternational Property Alert
Chalet dans Achmiany, Bélarus
Chalet
Achmiany, Bélarus
Surface 158 m²
Sur un terrain bien entretenu d'une superficie de 0,25 hectares, il y a une maison de type m…
$129,000
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