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Chalets Piscine à vendre en Achmiany, Bélarus

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2 propriétés total trouvé
Chalet dans Achmiany, Bélarus
Chalet
Achmiany, Bélarus
Surface 158 m²
Sur un terrain bien entretenu d'une superficie de 0,25 hectares, il y a une maison de type m…
$129,000
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Chalet dans Achmiany, Bélarus
Chalet
Achmiany, Bélarus
Surface 158 m²
Sur un terrain bien entretenu d'une superficie de 0,25 hectares, il y a une maison de type m…
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